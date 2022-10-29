Зеленский считает, что скоро рф потребуется новая волна мобилизации

Президент Украины заявил, что рф* пытается усилить давление на их позиции, используя мобилизованных солдат.

В российской федерации заявили, что якобы завершили «частичную» мобилизацию, потому что больше не нуждаются в призыве большого количества людей. Но как отметил президент Украины Владимир Зеленский, ситуация на фронте говорит о другом.

Об это он рассказал во время своего видеообращения.

По его словам, россия всячески пытается усилить давление на украинские позиции, используя мобилизованных солдат, но они очень плохо подготовлены и экипированы, это все позволяет предположить, что вскоре страна-агрессор начнет новую волну отправки людей на фронт.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готовится к тому, что текущее российское руководство будет искать любых новых возможностей, чтобы продолжать войну, в частности благодаря поддержке Ирана.

Он добавил, что каждый день вместе с партнерами работает над тем, чтобы усилить противовоздушную оборону и другие оборонительные возможности страны.

«Курсор» писал ранее, что на полигонах в московской области продолжается подготовка мобилизованных военных, их после короткого инструктажа отправят на передовую в Украину. При этом росСМИ запрещено об этом писать.

Напомним, что частичная мобилизация в рф вызывает социальные расколы, которые еще больше маргинализируют сообщества этнических меньшинств.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!