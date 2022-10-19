В рф назревает социальный раскол из-за мобилизации — аналитики ISW

Неравное проведение путиным частичной мобилизации вызывает социальные расколы, которые еще больше маргинализируют сообщества этнических меньшинств.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что стрельба 15 октября на полигоне в белгородской области, вероятно, была естественным следствием продолжающейся политики кремля по использованию бедных слоев населения и меньшинств, чтобы нести основную тяжесть усилий по формированию сил, защищая при этом этнических русских и более состоятельных граждан рф.

Российские источники возложили ответственность за стрельбу на двух этнически таджикских граждан рф, которые были насильственно мобилизованы. Российское информационное пространство во многом отреагировало яростной ксенофобской риторикой в ​​отношении мигрантов из Центральной Азии и других периферийных социальных групп.

Вчера председатель партии «справедливая россия» сергей миронов опубликовал длинную ксенофобную критику миграционной политики рф, заявив, что мобилизация выявила системные трещины в российской иммиграционной системе. Миронов обвинил военных комиссаров в том, что они допускают в ряды вс рф людей, представляющих угрозу для безопасности россии, и обвинил военные комиссариаты в том, что они держат свои двери широко открытыми для выходцев из Средней Азии. Миронов предложил ввести мораторий на предоставление российского гражданства гражданам Таджикистана.

Аналитики отмечают, что призывы миронова к иммиграционной реформе демонстрируют ту роль, которую, по-видимому, сыграла частичная мобилизация в катализе этнического разделения, расизма и ксенофобии в российском внутреннем пространстве, особенно в отношении этнических меньшинств.

Ранее Курсор писал, что новый командующий «объединенной группировкой вооруженных сил рф в Украине» генерал сергей суровикин выступил с заявлением в телеэфире. Это первое публичное обращение командующего объединенной группировкой вс рф в Украине с начала полномасштабной войны.

Кроме этого, эксперт рассказал, смогут ли ВСУ деоккупировать Херсон через неделю. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что сейчас не стоит устанавливать сроки взятия города украинскими защитниками.

Наша редакция сообщала о том, что в украинской разведке рассказали, сколько еще будет длиться война с рф.

Напомним, в российской области мобилизованных отправили домой из-за алкоголизма.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!