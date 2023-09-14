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Зеленский встретился с представителями украинской еврейской общины – видео

19:22, Вчера
Новости СНГ, Новости Израиля, Политика
владимир зеленский фото
Фото: Офис президента Украины
Это произошло впервые с начала войны.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией раввинов украинских общин.

По словам украинского лидера, он провел встречу с представителями украинской еврейской общины, среди которых были как воины, так и раввины из Белой Церкви, Бердичева, Винницы, Гадяча, Днепра, Донецка, Житомира, Запорожья, Каменского, Киева, Луганска, Кременчуга, Кривого Рога, Кропивницкого, Львова, Николаева, Одессы, Полтавы, Ровно, Сум, Умани, Харькова, Херсона, Хмельницкого, Черкасс, Черновцов.

"Спасибо за поддержку нашей страны, нашего стремления к миру. Мир может быть только благодаря победе Украины. И верим, что сможем восстановить справедливый и честный мир для всей Украины как можно быстрее!", – заявил Зеленский.

Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения *россии в Украину. Полное видео доступно в Telegram-канале президента Украины.

«Курсор» ранее писал, что в ближайшие дни в Нью-Йорке проведут встречу Нетаниягу и президент Украины Владимир Зеленский.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!

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