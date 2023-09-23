Зеленский встретился в Ирландии с главой Суверенного совета Судана - о чем шла речь

Незапланированная встреча прошла в Ирландии в аэропорту Шеннон.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 23 сентября, провел незапланированную встречу с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурганом.

Об этом глава Украинского Государства сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, встреча прошла в Ирландии в аэропорту Шеннон.

По итогам переговоров Зеленский поблагодарил Судан за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Обсудили общие вызовы безопасности, а именно деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых россией*. Пригласил поддержать инициативу Grain from Ukraine и принять участие в нынешнем саммите. Рассмотрели возможные площадки для усиления взаимодействия Украины и Африки", - написал Зеленский.

Как сообщал Курсор, отсутствие помощи Украине означает усиление россии, поскольку в войне, развязанной москвой, нельзя сохранять нейтралитет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьером-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве.

"Ты помогаешь Украине или России. В этой войне не будет посредников. Ослабляя помощь Украине, ты усилишь Россию. А мощная Россия и то, чего от нее ожидать… Я думаю, история в книгах и свидетелях на это уже давно ответила", - заявил украинский лидер.

До этого Зеленский рассказал о будущих планах ВСУ по освобождению Бахмута и еще двух украинских городов. По его словам, у ВСУ есть план, согласно которому планируется освободить Бахмут Донецкой области и два других ключевых украинских города от российской оккупации.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!