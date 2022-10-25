Зеленский жестко высказался о попытках рф затормозить работу «зернового коридора»

Президент Украины отметил, что нужно совместными усилиями не позволить рф* каким-либо образом сорвать экспорт зерна.

Российская федерация угрожает остановить «зерновую инициативу», сейчас она пытается затормозить экспорт продовольствия из Украины в страны Азии и Африки.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместном брифинге с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве, передает «Униан».

«Согласились с господином президентом в том, что роль Украины в обеспечении глобальной продовольственной безопасности должна только усиливаться, и для этого надо сохранить и расширить зерновую экспортную инициативу, которая обеспечивает поставки продовольствия из украинских портов», — заявил Зеленский.

По его словам, около 9 млн тонн экспортировано, и это означает, что десятки миллионов людей по всему миру в разных странах спасены от угрозы голода, который провоцируется российской федерацией.

«Считаю абсолютно позорными российские попытки затормозить такую поставку продовольствия странам Африки и странам Азии из-за создания искусственной очереди из судов, которые вынуждены ожидать ежедневно, в течение недели и более, выполнения контрактных обязательств», — заявил Зеленский.

Он сказал, что в такой очереди зафиксировано более 170 судов.

Зеленский поблагодарил Германию и всех партнеров Украины, которые поддерживают сохранение и расширение экспортной зерновой инициативы.

«Курсор» писал ранее, что министр аграрной политики Украины Николай Сольский предполагает, что в будущем Украина может прекратить экспортировать свое зерно в Сирию.