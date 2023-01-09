Жительницу Дагестана пытками «лечили» от бисексуальности и атеизма

Журналисты рассказали шокирующую историю 18-летней жительницы Дагестана Элины Ухмановой, которая попыталась сбежать из дома из-за домашнего насилия.

Об этом сообщает SVTV News.

Семья наняла бандитов, которые похитили девушку и поместили ее в «реабилитационный» центр «Альянс Рекавери». Там ее на протяжении 4 месяцев подвергали пыткам в качестве «лечения» от бисексуальности и атеизма.

В частности, для этого ее подвешивали за наручники, а также подвергали физическим наказаниям за бранную лексику. После освобождения Ухманова обратилась к правозащитникам, чтобы выехать в *москву. Сейчас Элина находится в безопасности и уже подала заявления в полицию.

«Курсор» сообщал, что в россии заключенных перед отправкой на войну освобождали из колоний тайным указом путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!