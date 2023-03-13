Знаменитый советский актер резко осудил путинский режим, заявив, что рф вскоре распадется

Ивар Калныньш не хочет иметь ничего общего с рф

Советский и латвийский актер Ивар Калныньш не поддерживает войну, которую рф развязала в Украине, а также считает россиян империалистами. Об этом он заявил в интервью росСМИ.

Еще в прошлом году, что он сообщал, что не хочет иметь ничего общего с рф, а также, что не поддерживает политические действия россии. Тогда же он отказался принимать участие в съемках российских фильмов.

Он отметил, что много снимался в советских и российских картинах, но решил забыть этот эпизод его жизни. Также он посоветовал зрителям рф вспоминать то, что было снято до этого периода (вторжение рф в Украину – ред).

Калныньш также заявил, что окончательно разорвал свои отношения с рф и что ему безразлично, будет ли его имя внесено в черный список так как его интересуют совсем другие вещи.

По его словам, все имперские замашки россиян смешны в XXI веке, и вскоре режим россии рухнет как карточный домик, как когда-то развалился Советский Союз».

Ранее «Курсор» писал о том, что многие российские актеры начали отказываться от наград из-за вторжения рф в Украину и путинского режима и весьма аккуратно высказывается о событиях, делая тонкий акцент на том, что путин неправ. Среди таких находится Дмитрий Нагиев, Екатерина Варнава, Аглая Тарасова и прочие.