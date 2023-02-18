Российский актер Дмитрий Нагиев отказался вести митинг путина в честь годовщины вторжения в Украину

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев с начала полномасштабного вторжения в свойственной ему манере выступил против войны, которую начала российская федерация* на территории суверенного государства.
Недавно Дмитрию Нагиеву предложили вести церемонию награждения по предложению «муз-тв», однако что именно за мероприятие, актер не отметил. Но очень «тонко» намекнул на концерт в «лужниках». Подробнее об этом информирует ряд Telegram-каналов, публикую видео-обращение актера из его социальных сетей.
Речь идет о торжестве, которое проведут в честь годовщины большой войны россии с Украиной. Предполагается, что на этом «митинг-концерте» выступит президент рф владимир путин, который готовит новую «историческую» речь с элементами пропаганды.
Важно сказать, что в российском шоу-бизнесе произошел некий раскол взглядов. Часть знаменитостей, особенно тех, кто уже давно не был популярен в рф, выступила в поддержку войны. Были и те, кто публично начал высмеивать путина, его политику и армию россии, из-за чего были вынуждены экстренно покинуть территорию родной страны. Однако есть и те, кто никуда не уезжает, не поддерживает путина и весьма аккуратно высказывается о событиях, делая тонкий акцент на том, что путин не прав. Среди таких находится Дмитрий Нагиев, Екатерина Варнава, Аглая Тарасова и прочие.
Ранее «Курсор» информировал, что состояние голливудского актера Брюса Уиллиса резко ухудшилось. Актер потерял способность говорить, и говорят, что болезнь прогрессирует.
Напоминаем, что актер Сильвестр Сталлоне хочет снять реалити-шоу про свою семью по типу «Семейства Кардашьян».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!