В городе Раменское, что в московской области рф*, директор частной семейной школы написала заявление в полицию на российского актера и музыканта Махача Мухайдинова. Женщина обвинили звезду в том, что он приставал к детям, в том числе и к ее ребенку.

Подробнее об этом информирует Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что Мухайдинов в последнее время работал в этой школе учителем музыки. Он индивидуально занимался с 9-летней дочкой директора и на одном из занятий совершил насильственные действия сексуального характера. Что именно причинил девочке горе-преподаватель неизвестно.

Ребенок не смолчал и все рассказал маме. Женщина сразу же вызвала наряд полиции. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали происшествия и определяют меру пресечения для актера.

Важно сказать, что Махач Мухайдинов исполнял периодические роли во второсортных российских ситкомах. В «Папиных дочках» он был охранником в супермаркете, в «Моей прекрасной няне» — медбратом. Также известно, что несколько лет Махайдинов был бас-гитаристом рок-группы «Земляне».

Ранее «Курсор» информировал, что звезду сериала «Уэнсдей» обвиняют в домогательстве. Перси Хайнс Уайт домогался и насиловал девушек, а также отправлял знакомым непрошеные дикпики. Об этом заявили его знакомые, которые учились с актером в школе.

Напоминаем, что известный израильский блогер признался в педофилии. Известный израильтянин, ведущий свой видеоблог на YouTube, Эден Галант признался и был признан виновным в совершении сексуальных преступлений против четырнадцати несовершеннолетних мальчиков.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!