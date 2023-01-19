Звезду сериала «Уэнсдей» обвиняют в домогательстве

Сериал «Уэнсдей» за короткое время успел обзавестись огромным количеством поклонников во всем мире. Но чем дальше в лес, тем больше тайн и скандалов витает вокруг этого телепроекта

Невозможно не согласиться, что компания Netflix запускает в последнее время весьма удачные проекты. Сериала «Уэнсдей», который рассказывает об истории подросткового становления Уэнсдей Аддамс из «Семейки Аддамс», взорвал сеть и умы поклонников жанра комедии ужасов со сверхъестественными элементами.

Однако чем больше о сериале говорят, тем больше всплывает скандалов и неприятных историй. Так стало известно, что один из ключевых персонажей фильма Ксавье Торп может не появится в продолжении сериала.

И все дело в том, что актера, который исполнил эту знаменательную роль, обвинили в сексуальных домогательствах. Перси Хайнс Уайт домогался и насиловал девушек, а также отправлял знакомым непрошеные дикпики. Об этом заявили его знакомые, которые учились с актером в школе.

Сам актер пока никак не прокомментировал данные слухи, однако уже закрыл комментарии к публикациям в сети Instagram, чтобы хейтеры не смогли писать ему оскорбительные изречения.

Напомним, что сценарист популярного сериала «Уэнсдей» рассказал о втором сезоне.