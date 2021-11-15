10 главных симптомов штамма «Дельта+»: названы признаки болезни

Украинский врач Тарас Жиравецкий перечислил главные симптомы нового штамма коронавируса «Дельта+». Об это сообщает Главком.
Особенности коронавируса при штамме «Дельта» плюс:
- Высокая температура может держаться более 10 дней. Пациенты пытаются ее сбить, а она снова через несколько часов может возвращаться и создавать значительный дискомфорт для пациента.
- Тошнота, причем длительная, влияющая на аппетит. Пациент может ничего не есть несколько дней, что приводит к потере веса и истощению.
- Изнуряющий сухой кашель, который трудно поддается лечению.
- Боль в спине, иногда очень сильная.
- Диарея, причем может появляться не с первого дня заболевания.
- Головная боль, которая часто становится невыносимой.
- Тяжесть дыхания даже при нормальной сатурации.
- Быстрое падение сатурации у старших пациентов. Это состояние трудно контролировать без возможности получать кислород, поэтому так много госпитализаций.
- Очень стремительный скачок вверх показателей ЦРП (ц-реактивный протеин или белок) и ферритина – за один или два дня при предварительных хороших показателях.
- Часто анализы в норме, но есть высокая температура более 10 дней, сатурация также может быть нормальной выше 94, но через несколько часов опуститься ниже 90. Рентген и прослушивание пациента часто малоинформативны.
Ранее Курсор писал, что ВОЗ озвучила новые сроки окончания пандемии COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что пандемия Covid-19 «продлится на год дольше, чем нужно», потому что более бедные страны не получают необходимых им вакцин.
Появились новые данные о британском подварианте штамма Дельта. В Великобритании на новую мутацию приходится почти 10% всех случаев коронавируса.
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