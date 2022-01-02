В России за сутки коронавирус обнаружили у 18 тысяч человек

За последние сутки коронавирус был обнаружен у 18 233 россиян — в абсолютном выражении рост числа случаев заболевания с 14 сентября 2021 года минимален. Об этом было сообщено в Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

С начала распространения COVID-19 заразились 10 537 966 россиян.

Количество смертей за сутки увеличилось на 811 (ночью 847) — это самый низкий показатель с 27 сентября, когда было зарегистрировано 779 смертей. В общей сложности жертвами инфекции стали 310 518 человек.

За прошедший день от коронавируса выздоровели 26 тысяч 976 человек, всего 9 524 039 человек.

Ранее Курсор писал, что врач рассказал, как защитить ребенка от штамма Омикрон. По мнению иммунолога Николая Крючкова, в этом случае поможет сокращение социальных контактов.

Кроме того, мы сообщали, что врачи рассказали о новых данных про заразность штамма Омикрон. Майкл Чан Чи-вай, ведущий автор исследования, заявил, что сам вирус может быть менее патогенным, но уровень инфекционности может оказать очень негативное влияние на статистику смертности.

Также сообщалось, что Бахрейн одобрил таблетки Pfizer от COVID-19. Органы здравоохранения Бахрейна в субботу разрешили препарат Paxlovid COVID-19 компании Pfizer для экстренного применения у взрослых старше 18 лет.