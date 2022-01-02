Коронавирус добрался до Антарктиды

Специалист, с которым консультировался Полярный секретариат Бельгии, допустил, что вспышка коронавируса на станции могла произойти из-за штамма «Омикрон».

На бельгийской научно-исследовательской станции в Антарктиде произошла вспышка коронавируса. По словам экспертов, туда мог проникнуть новый штамм Омикрон. Предполагается, что люди болеют именно этим штаммом, так как всех находящиеся на станции учение привиты.

Об этом сообщает портал BBC News.

Сообщается, что еще 14 декабря 16 из 25 сотрудников станции под названием «Принцесса Елизавета» заболели COVID-19. Глава Международного полярного фонда Джозеф Чик отметил, что, к счастью, все болеют в легкой форме.

Он назвал ситуацию «не драматичной». Заболевшим людям предлагали покинуть станцию, чтобы отправиться на лечение, но те отказались.

Первые положительный результат теста на коронавирус появился на станции через неделю после того, как на нее прибыли ученые.

Ранее Курсор сообщал, что в Японии начали разработку пожизненной вакцины от коронавируса.

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