Медики назвали основные симптомы легкой формы COVID-19 у привитых

Симптомы у заразившихся коронавирусом вакцинированных людей схожи с непривитыми.

Стали известны симптомы легкой формы коронавируса у вакцинированных. Об этом рассказала иммунолог Ирина Ярцева изданию «lenta».

Симптомы, с которыми сталкиваются привитые люди при заболевании COVID-19 в легкой форме, можно назвать стандартными.

«Симптомы у привитых такие же, как у непривитых — насморк, кашель, слабость, першение в горле, может быть невысокая температура, а может быть и ярко все выражено», — отметила врач.

При этом симптомы ковида могут разниться в зависимости от множества факторов, потому специалисты советуют обращать внимание на любые изменения в своем самочувствии и состоянии.

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