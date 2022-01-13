Медики назвали основные симптомы легкой формы COVID-19 у привитых

Стали известны симптомы легкой формы коронавируса у вакцинированных. Об этом рассказала иммунолог Ирина Ярцева изданию «lenta».
Симптомы, с которыми сталкиваются привитые люди при заболевании COVID-19 в легкой форме, можно назвать стандартными.
«Симптомы у привитых такие же, как у непривитых — насморк, кашель, слабость, першение в горле, может быть невысокая температура, а может быть и ярко все выражено», — отметила врач.
При этом симптомы ковида могут разниться в зависимости от множества факторов, потому специалисты советуют обращать внимание на любые изменения в своем самочувствии и состоянии.
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