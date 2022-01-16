Австралия решила позволить Covid распространяться

Поскольку 2021 год приближался к концу, многие австралийцы с осторожным оптимизмом полагали, что худшее из пандемии Covid-19 уже позади.

Об этом сообщает nbcnews.com.

Страна превзошла амбициозные цели в отношении вакцин, а это означает, что ее постоянные блокировки могут быть прекращены, как внутренние, так и международные границы будут вновь открыты, и, как заявил премьер-министр Скотт Моррисон, теперь можно «жить с этим вирусом».

Но когда Австралия решила изменить курс своей стратегии борьбы с пандемией, на свет появился вариант омикрон с высокой степенью передачи. Всего за месяц количество случаев увеличилось с 1000 до более чем 100 тысяч в день. Начали проявляться признаки пандемии, которых Австралия в основном избегала. Система здравоохранения дает сбои. Полки многих супермаркетов пусты, так как больные работники остаются дома.

Несмотря на этот всплеск случаев, большинство австралийских штатов и территорий держат линию и позволяют вирусу циркулировать в своих сообществах, что критики назвали подходом «пусть разорвется».

На протяжении большей части пандемии Австралия стремилась к нулевому показателю Covid, применяя регулярные блокировки и чрезвычайно строгую пограничную политику. И это сработало — уровень смертности от Covid в стране был одним из самых низких в мире.

Но по мере распространения пандемии правительство решило, что ограничения могут начать резко ослабляться, когда штат или территория привьют 80 процентов своего населения старше 16 лет. Все штаты и территории достигли этого в последние месяцы прошлого года.

Ранее Курсор сообщал, что советник министерства здравоохранения получил положительный результат теста на COVID-19.

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