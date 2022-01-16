Советник министерства здравоохранения получил положительный результат теста на COVID-19

Заявление Балисера было сделано через несколько часов после того, как министр финансов Авигдор Либерман получил положительный результат на COVID-19.

Профессор Ран Балисер, глава кабинета экспертов Министерства здравоохранения, объявил, что у него положительный результат на COVID-19.

Об этом сообщает 7 канал.

«У меня положительный результат, как и у многих других хороших людей», — написал Балисер, добавив, что он не признает никаких подтвержденных случаев среди контактов на этой неделе.

Заявление Балисера было сделано через несколько часов после того, как министр финансов Авигдор Либерман, депутат Кнессета Алекс Кушнир, Моше Тур-Паз и депутат Кнессета Давид Амсалем стали последними израильскими законодателями, получившими положительный результат на COVID-19.

В последние дни ряд депутатов Кнессета дали положительный результат на вирус. Депутат Кнессета Эмили Моатти во вторник получила положительный результат на COVID-19. Депутат Кнессета Йомтоб Кальфон также дал положительный результат на COVID-19 во вторник.

В понедельник министр иностранных дел Яир Лапид дал положительный результат на коронавирус. В его офисе сообщили, что министр Лапид находится в своем доме в изоляции и чувствует себя хорошо.

Ранее Курсор сообщал, что ученые обнаружили антитело, которое может использоваться для эффективного лечения COVID-19.

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