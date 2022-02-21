Австралия снимает все COVID-ограничения и открывает границы

С понедельника, 21 февраля, Австралия открывает границы для вакцинированных путешественников. Власти отменили все COVID-ограничения.

С понедельника, 21 февраля, Австралия открывает границы для вакцинированных путешественников.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Планируется, что с понедельника более 50 международных рейсов прибудут в страну. Из них 27 приземлятся в Сиднее. Власти ожидают большой приток туристов в страну.

Министр туризма Дэн Техан заявил, что на туристическом рынке произойдет «очень сильное» восстановление. Самая крупная авиакомпания Qantas Airways Ltd планирует на этой неделе доставить более 14 000 пассажиров в Австралию.

«Это важный день для нашей индустрии и первый, но самый важный шаг в восстановлении австралийского туризма», — сказал управляющий директор Австралийского совета по экспорту туризма Питер Шелли.

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