Британия почти достигла коллективного иммунитета от коронавируса

В стране уже привито более 6 миллионов граждан и уже в ближайшее время можно будет говорить о достижении иммунитета.

Великобритания заявила о колоссальных успехах в вопросе вакцинации граждан. По оценкам ученых, уже в ближайшие дни страна достигнет коллективного иммунитета от коронавируса.

Об этом пишет SkyNews.

Как заявили ученые Университетского колледжа Лондона, достижение коллективного иммунитета можно рассматривать пока только в условиях действующих мер безопасности. Снимать большинство ограничений эксперты все еще не советуют.

Ученые провели моделирование в реальном времени, которое показало, что уже 12 апреля процент людей в Британии, уже защищенных от вируса благодаря вакцинации или перенесенной болезни или врожденному иммунитету, достигнет 73,4%.

Считается, что этот показатель уже достаточный для коллективного иммунитета, и болезнь начнет отступать.

Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба.

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