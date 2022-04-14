Число случаев заболевания COVID во всем мире превышает 500 миллионов

В новой вспышке заболеваемости обвиняют недавние всплески в Китае, а также рекордные случаи заражения в Европе. Его назвали «невидимым штаммом», потому что его немного сложнее отследить, чем другие.

Согласно подсчетам, число случаев инфицирования COVID-19 в мире в четверг превысило 500 миллионов, так как во многих странах Европы и Азии наблюдается всплеск подштамма Омикрон BA.2.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Южная Корея лидирует в мире по среднесуточному количеству новых случаев, сообщая о более чем 182 000 новых случаев заражения в день, что составляет каждое четвертое заражение в мире.

Новые случаи заболевания растут в 20 из более чем 240 отслеживаемых стран и территорий, включая Тайвань, Таиланд и Бутан.

Шанхай борется с самой серьезной вспышкой COVID-19 в Китае с тех пор, как вирус впервые появился в Ухане в конце 2019 года, и было зарегистрировано почти 25 000 новых случаев, хотя политика города в отношении карантина подвергается критике.

«Профилактика эпидемий и борьба с ними в Шанхае находятся на самом сложном и критическом этапе», — заявил на брифинге официальный представитель муниципального комитета по здравоохранению У Цяньюй.

Ранее Курсор писал, что Израиль движется к «нормализации» ситуации с COVID-19. Высокопоставленный чиновник здравоохранения заявил, что Израиль движется к возобновлению нормальной жизни наряду с пандемией коронавируса.

Курсор также сообщал, что четвертая доза вакцины защищает пожилых людей от осложнений COVID-19. Исследования показали высокую эффективность четвертой дозы вакцины от коронавируса, которая снижает риски тяжелого протекания инфекции у людей старше 60 лет.