Четвертая доза вакцины от COVID-19 снижает риск смертности в четыре раза — исследование

Согласно рецензируемому исследованию, проведенному Clalit Health Services и Гарвардским университетом и опубликованному в The New England Journal of Medicine, четвертая доза вакцины против коронавируса значительно снизила вероятность заражения и серьезных заболеваний у пациентов в возрасте 60 лет и старше.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В течение периода от двух недель до одного месяца после получения четвертой дозы у пациентов было на 52% меньше шансов заразиться коронавирусом вообще по сравнению с теми, кто получил только третью дозу по крайней мере за четыре месяца до этого.

Пациенты также были на 61% менее склонны к возникновению симптоматической инфекции, на 72% реже были госпитализированы, на 64% реже испытывали тяжелые заболевания и на 76% реже умирали по сравнению с теми, кто получил только третью дозу не менее четырех месяцев назад.

Это первое исследование, в котором оценивается эффективность четвертой дозы в предотвращении всех видов коронавирусных заболеваний.

В исследовании были изучены данные 182 122 пациентов в возрасте 60 лет и старше, получивших четвертую дозу. В рамках исследования были изучены данные контрольной группы из 182 122 пациентов того же возраста, которые получили только третью дозу по крайней мере за четыре месяца до этого без получения четвертой дозы. Показатели ПЦР-тестирования между двумя группами были одинаковыми.

Исследованием руководили д-р Ури Маген, д-р Джейкоб Ваксман и д-р Майя Маков Ассиф, специализирующиеся в области общественного здравоохранения в инновационной структуре «Клалит». В исследовании изучались данные с 3 января 2022 года по 18 февраля 2022 года, когда в Израиле доминировал штамм Омикрон.

«Результаты четвертой кампании вакцинации для лиц в возрасте 60 лет и старше наглядно демонстрируют, что четвертая доза вакцины значительно защищает от осложнений коронавирусной болезни, включая четырехкратное снижение риска смертности по сравнению с теми, кто получил третью дозу более 4 месяцев назад», — сказал профессор Ран Балисер, директор по инновациям службы здравоохранения «Клалит» и директор-основатель Научно-исследовательского института «Клалит».

«Результаты исследования могут помочь каждому человеку принять обоснованное решение о необходимости вакцинации четвертой дозой в любой стране мира, где вирус продолжает распространяться среди населения», — добавил Балисер.

«Медицинским бригадам снова удалось за короткое время провести обширную операцию по вакцинации уязвимых групп населения, и данные, полученные в ходе исследования, показывают, что операция по вакцинации спасла жизни пожилых и уязвимых групп населения», — сказал д-р Рони. Веред, главный врач «Клалит» в Тель-Авивском округе.

«Волна заболеваемости, вызванная штаммом Омикрон, стала огромной проблемой для медицинских бригад, и данные исследований позволяют нам понять степень госпитализации и серьезных заболеваний, предотвращенных благодаря вакцинации. Результаты подтверждают призыв к тем, кто находится в соответствующей возрастной группе и еще не получил четвертую дозу, пойти и пройти вакцинацию», — сказал д-р Дрор Дикер, глава одного из отдела в Медицинском центре Рабина.

«В настоящее время одной из основных причин колебаний в отношении получения четвертой дозы вакцины является отсутствие информации о ее эффективности. Представленное нам тщательное эпидемиологическое исследование дает достоверную информацию об эффективности вакцины. Мы надеемся, что исследование поможет принять решение для тех, кто находится в группе риска и еще не был вакцинирован четвертой дозой», — говорит профессор Бен Рейс, директор группы прогностической медицины и член факультета Гарвардской медицинской школы и Бостонского медицинского университета.

