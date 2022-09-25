COVID-19 может оставаться в жировых тканях даже после полного восстановления человека, – ученые

Коронавирус может оставаться длительное время в организме. Новые симптомы появляются из-за воздействия на жировую ткань.

Об этом 25 сентября сообщает Science.

Для оценки инфекцию SARS-CoV-2 в жировой ткани авторы исследований провели ПЦР в реальном времени (RTqPCR) для генов вируса в образцах жировой ткани, сердца, легких и почек в когорте из восьми COVID-19. Данные показали наличие РНК SARS-CoV-2 в эпикардиальной (EAT), висцеральной (VAT) и подкожной (SAT) жировой ткани у семи из восьми пациентов со средним значением Ct 33.

В случаях вскрытия COVID-19 эксперты идентифицировали РНК SARS-CoV-2 в адипоцитах с сопутствующим воспалительным инфильтратом. Ученые идентифицировали две различные клеточные мишени инфекции: адипоциты и подгруппу резидентных в воспалительной жировой ткани макрофагов. Новые данные свидетельствуют о том, что инфицирование жировой ткани SARS-CoV-2 может способствовать ухудшению течения COVID-19 за счет репликации вируса в адипоцитах и индукции локального и системного воспаления, вызванного инфекцией резидентных макрофагов жировой ткани.

Напомним, тяжелая острая респираторная коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 вызвала глобальную пандемию в 2019 году. Официальные данные подтверждают смерти более 6 миллионов человек по всему миру. Течение характеризуется клиническими проявлениями, которые варьируются от бессимптомной инфекции до тяжелого заболевания, характеризующегося выраженным воспалением и цитокиновым штормом.

Ранее «Курсор» сообщал, что израильские ученые выяснили интересный факт о летучих мышах и COVID-19. Оказалось, корреляция между пандемией и летающими млекопитающими «не была основана на достаточно убедительных данных», а научное доказательство и вызвало ненужный стресс и замешательство во всем мире.