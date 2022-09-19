Израильские ученые выяснили интересный факт о летучих мышах и COVID-19

Вопреки мнению, сложившемуся во время пандемии COVID-19, новое исследование TAU не обнаружило четких доказательств того, что COVID-19 передавался от черных/коричневых летающих млекопитающих.

Спустя более двух с половиной лет после того, как COVID-19 был впервые обнаружен и обвинен в летучих мышах в Китае, исследователи из Тель-Авивского университета (TAU) заявили, что корреляция между пандемией и летающими млекопитающими «не была основана на достаточно убедительных данных», а научное доказательство и вызвало ненужный стресс и замешательство во всем мире.

«У летучих мышей очень эффективная иммунная система, которая позволяет им относительно легко справляться с вирусами, считающимися смертельными для других млекопитающих», — заявили они.

Исследованием руководила доктор Майя Вайнберг из лаборатории профессора Йосси Йовеля, главы Школы неврологии Сагола при ТАУ и преподавателя Школы зоологии и Музея естественной истории Стейнхардта.

Ученые рассмотрели десятки ведущих статей и исследований в этой области, и их выводы были опубликованы в письменном виде в престижном журнале iScience Journal под заголовком «Пересмотр парадигмы: действительно ли летучие мыши являются резервуарами патогенов или они обладают эффективной иммунной системой?».

Ученые объясняют, что «печально известная репутация» летучих мышей (млекопитающих отряда рукокрылых) хорошо известна как научному сообществу, так и широкой общественности, и что их часто обвиняют в том, что они являются «кровососущими Дракулами» и являются резервуарами вирусов, в том числе COVID-19 — тем самым создавая угрозу для здоровья населения. В недавно опубликованном исследовании Вайнберг стремился опровергнуть эту «ошибочную теорию» и доказать, что летучие мыши играют важную роль в истреблении насекомых, засадке вырубленных территорий и опылении сельскохозяйственных культур.

Исследователи утверждают, что действительно есть доказательства того, что происхождение «древнего потенциального» COVID-19 было от летучих мышей, «но с другой стороны, до сих пор, спустя два года после того, как впервые разразилась пандемия, мы до сих пор не знаем наверняка каково точное происхождение варианта COVID-19».

«В целом летучих мышей ошибочно считают резервуарами многих заразных болезней только потому, что они серологически положительны; другими словами, обладающие антителами, что означает, что летучие мыши пережили болезнь и выработали иммунный ответ. После этого они вообще побороли вирус и отвязались от него; следовательно, они больше не являются его носителями. Тем не менее, во многих случаях у летучих мышей может быть обнаружен вирус, похожий на человеческий патоген. Однако он не является патогенным для человека и его недостаточно для использования летучих мышей в качестве резервуара», — заявил Вайнберг.

Одного лишь выделения вируса недостаточно, чтобы рассматривать животное как резервуар — так как требуется минимальное количество индексных случаев, в которых выделяется вирус, чтобы считаться животным-резервуаром, а также наличие установленного пути передачи. Кроме того, само обнаружение конкретного вируса у летучих мышей не обязательно гарантирует дальнейшее заражение, и для такого события должны существовать другие биологические, экологические и антропогенные условия.

По словам ученых, в последние годы накапливаются данные о том, что летучие мыши способны справляться с разными вирусами, в том числе смертельными, лучше, чем человек и большинство других млекопитающих. После более чем столетия изучения вирусов, переносимых летучими мышами, выяснилось, что иммунная система летучих мышей характеризуется сдержанной реакцией на воспалительные процессы.

По словам ученых, у летучих мышей развился отличный баланс между устойчивостью и толерантностью — повышенная защитная реакция хозяина и иммунная толерантность за счет ряда различных механизмов. Умеренные воспалительные пути способствуют иммунной толерантности у летучих мышей и хорошо сбалансированному ответу, который предотвращает развитие вируса.

«Проведенное нами всестороннее исследование вызывает серьезные сомнения относительно возможности того, что летучие мыши являются источником вспышки COVID-19. Полученные данные порождают противоположную точку зрения, согласно которой мы должны глубоко изучить иммунологические противовирусные возможности летучих мышей и таким образом получить новые и эффективные средства борьбы человечества с заразными болезнями, старением и раком», заявили ученые.

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