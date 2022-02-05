COVID-19 в Израиле: 37 977 новых случаев заражения

Минздрав Израиля опубликовал новую статистику заражения COVID-19. В стране за прошедшие сутки обнаружили почти 40 тысяч новых случаев заражения коронавирусом,

Число пациентов, госпитализированных с COVID-19, увеличилось до 1 213, что является самым высоким показателем с начала пандемии, согласно новым данным Министерства здравоохранения.

Об этом пишет Times Of Israel.

В последний раз число тяжелых пациентов было близко к такому высокому значению в конце января 2021 года, когда было зарегистрировано 1 193 тяжелых случая заболевания COVID-19.

Министерство также сообщает о 37 977 новых случаях, выявленных вчера. Еще 9 508 случаев были выявлены сегодня к 7 часам вечера.

Число умерших составляет 9 135 человек, после того как за выходные было зарегистрировано 37 смертей, сообщает министерство.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые выяснили, почему некоторые люди не заражаются COVID-19. Некоторые люди могут обладать стойким естественным иммунитетом к коронавирусу. Ученые пытаются выяснить, почему так происходит — ведь ответ на этот вопрос поможет эффективнее защищать от вируса уязвимые категории граждан и, возможно, даже найти универсальное лекарство.

Курсор ранее писал, что врачи назвали симптомы Омикрон, на которые стоит обратить внимание. Симптомы нового штамма немного отличаются — заложенность носа, боль в горле — и потому, что его еще нельзя конкретно идентифицировать с помощью домашних тестов, которые просто сообщают или человек инфицирован Covid-19.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.