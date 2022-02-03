COVID-19 в Израиле: 3 февраля сообщают о 60 тысячах новых случаев заражения

Минздрав Израиля опубликовал новую статистику заражения COVID-19. В стране за прошедшие сутки появилось около 60 000 новых случаев заражения коронавирусом, более тысячи человек находятся в тяжелом состоянии.

Министерство здравоохранения объявило в четверг утром, что в Израиле было диагностировано 60 359 случаев COVID-19 из проведенных 268 000 тестов. Уровень положительных результатов составляет 26,14%.

Из них 1 112 человек находятся в тяжелом состоянии, что на 16,4% больше, чем за последнюю неделю. 348 человек в критическом состоянии, 268 интубированы и 17 подключены к аппаратам ЭКМО.

Показатель R, отображающий количество людей, которых может заразить больной человек, продолжает медленно снижаться и в настоящее время составляет 0,91.

На данный момент 647 831 израильтянин получил четвертую дозу вакцины, 4,4 миллиона получили три дозы, 6 миллионов получили две и 6,6 миллиона получили одну дозу прививки от коронавируса.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что обнаружено 55 новых случаев инфицирования Covid-19 на Олимпийских играх в Пекине.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.