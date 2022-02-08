COVID-19 в Израиле: 43 852 новых случаев заражения

Минздрав Израиля опубликовал новую статистику заражения COVID-19. В стране за прошедшие сутки зафиксировано около 44 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

Данные Минздрава, опубликованные в понедельник, показывают, что заболеваемость продолжает снижаться, но остается высокой. За 24 часа было зарегистрировано 43 852 новых случая.

Было проведено 181 000 тестов, 24,1% из которых оказались положительными. В настоящее время 318 291 пациент находится в активной фазе коронавируса.

1161 человек госпитализирован в тяжелом состоянии, 288 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких и 21 — на ЭКМО. Количество тяжелобольных пациентов пока не сильно уменьшается.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы

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