Даже легкое течение коронавируса повышает риск инфаркта — ученые

Исследование, проведенное учеными из Вашингтонского университета, показало повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний среди выздоровевших от COVID.

Об этом пишет Nature Medicine.

Авторы проанализировали медицинские карточки 150 000 ветеранов США. Именно их данные часто изучают, поскольку они хорошо задокументированной группой в отдельной системе здравоохранения. Они сравнили показатели сердечно-сосудистых заболеваний у людей, перенесших COVID-инфекцию, с неинфицированными контрольными группами.

Таким образом, ученые выяснили, что от 30 дней до года после выздоровления от ковида, у пациентов на 52% чаще диагностировали инсульт, на 63% — сердечный приступ, и на 72% им чаще ставили диагноз сердечная недостаточность. Это означает, что в течение одного года на каждые 1000 человек с коронавирусом будет пять дополнительных инсультов, три дополнительных инфаркта и 12 дополнительных случаев сердечной недостаточности.

Также ученые рассказали о повышенном риске образования серьезных тромбов в легких. Одним из особо тревожных выводов было то, что хотя люди с более тяжелым течением инфекции COVID-19 имели самый высокий риск сердечно-сосудистых событий в течение следующего года, но даже пациенты с легкой формой имеют повышенный риск, отметили эксперты. Именно потому они призвали всех граждан, перенесших ковид, внимательнее следить за своим здоровьем и немедленно обращаться к медикам при малейших тревожных симптомах.

Курсор писал, что ученые предложили новый тип анализа крови для измерения биологических часов организма. Все больше и больше исследований подчеркивают роль внутренних часов нашего организма (циркадный ритм), которые могут играть важную роль во всем, ученые пытаются разгадать их секреты.