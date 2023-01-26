Ученые рассказали, какая активность может снизить риск заражения Covid-19

Международное исследование отмечает, что 20 минут физических упражнений каждый день могут значительно снизить риск заражения Covid-19.

Недавний глобальный анализ данных показывает, что занятия физической активностью не менее 20 минут в день могут снизить риск заражения Covid-19 или, по крайней мере, спасти человека от хронического заболевания из-за вируса.

Исследование, опубликованное в Британском журнале спортивной медицины, также рекомендует в общей сложности 150 минут тренировок средней интенсивности в неделю или 75 минут тренировок высокой интенсивности, чтобы защитить свое тело от Covid-19. Ученые пришли к выводу, что регулярная физическая активность связана с более низким риском заражения, тяжелой формой Covid-19, госпитализацией и смертностью.

По мнению экспертов, регулярные физические упражнения дают наилучшую защиту от серьезности респираторных инфекций. Не только Covid-19, последовательные тренировки также обеспечивают защиту от различных других проблем, таких как ожирение или диабет 2 типа как последствие Covid-19.

Чтобы понять преимущества соблюдения режима регулярных упражнений, Health Shots обратились к доктору Прите Найяр, консультанту по респираторной медицине в Азиатской больнице.

Правильная диета для повышения иммунитета важна, но не менее важен и режим физических упражнений. По словам доктора Найяр, ежедневные движения тела приносят множество преимуществ для здоровья. Она считает, по крайней мере 20-30 минут тренировки минимум 3 раза в неделю точно помогут. Это может быть что угодно, от простой ежедневной быстрой ходьбы до езды на велосипеде и бега.

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