Доктор Комаровский назвал два характерных симптома штамма Омикрон

Сильная боль в горле и слабость в начале заболевания являются «основными» симптомами нового штамма. Об этом рассказал врач-педиатр Евгений Комаровский.

Новый штамм коронавируса Омикрон имеет два характерных симптома. О них рассказал Евгений Комаровский, врач-педиатр.

«Именно у Омикрона есть два основных симптома, которые отличают этот штамм от Дельта и других вариантов коронавируса — очень сильная слабость и очень сильная боль в горле», — сказал врач.

Комаровский отметил, что при этом варианте коронавируса слабость проявляется в начале заболевания, тогда как при Дельта или других штаммах она появляется со временем, а не в первые дни болезни.

«Второй симптом — очень частые жалобы на боль в горле, чтобы было больно глотать, такого по симптоматике ковида ранее не замечали. По крайней мере, этот симптом возникал в единичных случаях, а в случае с Омикрон — сразу», — добавил врач.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, медики рассказали, кому грозит тяжелый Омикрон. Острая пневмония и тяжелое течение заболевания проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Медики констатируют: госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы

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