Эффективнее инъекций: ученые разработали пластырь от COVID-19

Исследователи Университета Квинсленда в Австралии разработали пластырь от COVID-19 с вакциной, который может быть эффективнее инъекций.

Коронавирусная инфекция продолжает мутировать и распространяться по всему миру, поэтому исследователи разрабатывают различные средства, способные остановить пандемию и защитить здоровье людей. Ученые из Университета Квинсленда в Австралии представили свою разработку.

Об этом сообщает uq.edu.

Исследователи создали пластырь с вакциной, который может быть эффективнее, чем обычные лекарственные средства против COVID-19, а также может лучше бороться с «Омикроном» и «Дельтой».

Доктор Кристофер Макмиллан заявил, что пластырь с микроматрицами высокой плотности точно вводит вакцину в слои кожи, богатые иммунными клетками. И как показало исследование, такая разработка в 11 раз эффективнее борется с «Омикроном», по сравнению с той же вакциной, вводимой через иглу.

Данную разработку протестировали на лабораторных грызунах.

Ученые говорят, что те вакцины, которые сейчас применяются против COVID-19, могут быть не такими эффективными, потому что заболевание продолжает мутировать. Но при этом, существующие препараты обеспечивают защиту с болезнями, вызванными коронавирусом.

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