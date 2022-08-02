Ученые расширили список последствий коронавируса

Пока ученые не понимают природу многих из этих симптомов. Но предполагают, что дело не столько в самом ковиде, сколько в природе вирусных инфекций.

Многие люди, которые переболели коронавирусом, сталкиваются с постковидным синдромом. Это тяжелый и затяжной период, когда у человека могут проявляться различные очень неприятные симптомы. Всего их уже выделили 62.

Новое исследование было опубликовано в журнале Nature Medicine.

На симптомы люди продолжали жаловаться даже после 12 недель после заражения. Среди наиболее частых симптомов указаны:

потеря обоняния;

затрудненное дыхание;

одышка в состоянии покоя;

постоянное желание прочихаться;

усталость;

температура, которая не хочет падать.

Кроме того, к ним добавили также облысение и проблемы с либидо. Как рассказала один из авторов исследования Анурадха Субраманиан, ранее такие симптомы не относили к долгосрочному постковидному синдрому.

Ученые уверены, что ккоронавирус подвергает организм настолько сильному стрессу, что волосы начинают выпадать, у мужчин начинаются проблемы с потенцией.

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