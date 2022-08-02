Ученые расширили список последствий коронавируса

Многие люди, которые переболели коронавирусом, сталкиваются с постковидным синдромом. Это тяжелый и затяжной период, когда у человека могут проявляться различные очень неприятные симптомы. Всего их уже выделили 62.
Новое исследование было опубликовано в журнале Nature Medicine.
На симптомы люди продолжали жаловаться даже после 12 недель после заражения. Среди наиболее частых симптомов указаны:
- потеря обоняния;
- затрудненное дыхание;
- одышка в состоянии покоя;
- постоянное желание прочихаться;
- усталость;
- температура, которая не хочет падать.
Кроме того, к ним добавили также облысение и проблемы с либидо. Как рассказала один из авторов исследования Анурадха Субраманиан, ранее такие симптомы не относили к долгосрочному постковидному синдрому.
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