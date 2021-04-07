Эстафета олимпийского огня в Осаке отменена

Губернатор префектуры Осака Хирофуми Есимура заявил сегодня. что проведения эстафеты олимпийского огня на территории региона придется отменить из-за вспышки заболеваемости ковидом. Об этом пишет Kyodo.
Сейчас в городе резко возросло количество инфицированных коронавирусом, в связи с чем власти вводят дополнительные ограничительные меры и запреты. В частности, местных жителей уже призвали не покидать свои дома без крайней необходимости.
В связи с повышенной опасностью было решено не проводить марафон олимпийского огня на дорогах всей префектуры, где планировалось это мероприятие на 13 и 14 апреля. Вместо того, олимпийский огонь пронесут в одном из парков города Суйта, но без зрителей.
Ка ранее писал Курсор, в связи с высокой опасностью появления новых, более опасных, штаммов ковида и угрозой здоровью зрителей, Оргкомитет Олимпийских игр в Токио официально решил провести игры без участия зарубежных зрителей.
Напомним, Международный олимпийский комитет заявил, что Япония сможет принять столько зрителей, сколько позволят ограничения. Так, оргкомитет перенесенных Олимпийских игр 2020 года исключил проведение мероприятия в этом году без зрителей, несмотря на растущие опасения по поводу здоровья на фоне пандемии коронавируса.
Курсор также сообщал, что в марте 2020 года в Древней Олимпии в Греции состоялась церемония зажжения огня летних Олимпийских игр 2020 года. По традиции факел зажгли на алтаре древнего храма Геры от солнечных лучей с помощью зеркал.