Эстафета олимпийского огня в Осаке отменена

Губернатор префектуры Осака Хирофуми Есимура заявил сегодня. что проведения эстафеты олимпийского огня на территории региона придется отменить из-за вспышки заболеваемости ковидом. Об этом пишет Kyodo.

Сейчас в городе резко возросло количество инфицированных коронавирусом, в связи с чем власти вводят дополнительные ограничительные меры и запреты. В частности, местных жителей уже призвали не покидать свои дома без крайней необходимости.

В связи с повышенной опасностью было решено не проводить марафон олимпийского огня на дорогах всей префектуры, где планировалось это мероприятие на 13 и 14 апреля. Вместо того, олимпийский огонь пронесут в одном из парков города Суйта, но без зрителей.

Ка ранее писал Курсор, в связи с высокой опасностью появления новых, более опасных, штаммов ковида и угрозой здоровью зрителей, Оргкомитет Олимпийских игр в Токио официально решил провести игры без участия зарубежных зрителей.