Греция планирует открыться для туристов с 14 мая

С середины мая Греция намерены открыть границы для иностранных туристов, но только при обязательном соблюдении комплекса противокоронавирусных мероприятий. Об этом пишет Укринформ.

Министр туризма страны Харрис Теохарис заверил, что отдых в Греции будет безопасным и комфортным и власти уже продумали для этого план, который состоит из пяти линий защиты. Он позволит принимать туристов без угрозы для них или местных жителей.

Линии защиты касаются вакцинации туристов или отрицательных тестов, системы случайной проверки EVA на границах и аэропортах, карантинных отелей для изоляции всех посетителей с вирусом, вакцинации представителей туристической отрасли, которая начнется сразу после того, как будут привиты самые уязвимые группы граждан, и строгого соблюдения медицинских протоколов.

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