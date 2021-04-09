Илон Маск внезапно поменял мнение о вакцинах

Миллиардер Илон Маск заявил, что выступает за кампанию вакцинации от коронавируса, хотя ранее он сообщал, что сам прививаться не будет.
Об этом пишет Росбалт.
«Я хочу уточнить пару деталей. Я поддерживаю вакцины в целом и вакцины против COVID в частности. Наука однозначна. Только в редких случаях появляется аллергическая реакция, но это легко решается с помощью EpiPen», — написал Маск на своей странице в социальной сети в Twitter.
В сентябре 2020 года Маск в подкасте Sway газеты New York Times рассказал, что он и его семья не собираются вакцинироваться от коронавируса, когда вакцина станет доступна. Он добавил, что COVID-19 не угрожает ему и его детям. В прошлом же году Маск заявил, что все-таки переболел коронавирусом.
Ранее Курсор сообщал, что минздрав Израиля готовится вакцинировать детей от 12 до 15 лет.
Напомним, ранее украинские ученые добились прорыва в лечении COVID-19. Украинские ученые достигли прорыва в лечении пораженных COVID легких с помощью инъекции стволовых клеток. На сегодня прошел только первый этап клинических испытаний, но результат оптимистичен.
Ранее «Курсор» писал, что Украина до конца недели будет вакцинировать до 10 тысяч человек в сутки. В Украине стартовала вакцинация от COVID-19: одними из первых прививки были сделаны президенту страны Владимиру Зеленскому и министру здравоохранения Максиму Степанову. Как заявил министр, уже до конца текущей недели вакцинация от COVID-19 должна выйти на определенный уровень, а именно – до 10 тысяч человек в сутки.
Израиль согласился передать Украине миллионы доз вакцины Pfizer. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил о договоренности с Иерусалимом относительно получения 10 млн доз вакцины производства Pfizer и BionTEch.