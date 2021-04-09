Илон Маск внезапно поменял мнение о вакцинах

Хотя ранее Илон Маск заявлял, что не будет вакцинироваться, сейчас он все же заявил, что полностью поддерживает вакцины от коронавируса.

Миллиардер Илон Маск заявил, что выступает за кампанию вакцинации от коронавируса, хотя ранее он сообщал, что сам прививаться не будет.

Об этом пишет Росбалт.

«Я хочу уточнить пару деталей. Я поддерживаю вакцины в целом и вакцины против COVID в частности. Наука однозначна. Только в редких случаях появляется аллергическая реакция, но это легко решается с помощью EpiPen», — написал Маск на своей странице в социальной сети в Twitter.

В сентябре 2020 года Маск в подкасте Sway газеты New York Times рассказал, что он и его семья не собираются вакцинироваться от коронавируса, когда вакцина станет доступна. Он добавил, что COVID-19 не угрожает ему и его детям. В прошлом же году Маск заявил, что все-таки переболел коронавирусом.

Ранее Курсор сообщал, что минздрав Израиля готовится вакцинировать детей от 12 до 15 лет.

Напомним, ранее украинские ученые добились прорыва в лечении COVID-19. Украинские ученые достигли прорыва в лечении пораженных COVID легких с помощью инъекции стволовых клеток. На сегодня прошел только первый этап клинических испытаний, но результат оптимистичен.

Ранее «Курсор» писал, что Украина до конца недели будет вакцинировать до 10 тысяч человек в сутки. В Украине стартовала вакцинация от COVID-19: одними из первых прививки были сделаны президенту страны Владимиру Зеленскому и министру здравоохранения Максиму Степанову. Как заявил министр, уже до конца текущей недели вакцинация от COVID-19 должна выйти на определенный уровень, а именно – до 10 тысяч человек в сутки.

Израиль согласился передать Украине миллионы доз вакцины Pfizer. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил о договоренности с Иерусалимом относительно получения 10 млн доз вакцины производства Pfizer и BionTEch.