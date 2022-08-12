Иммунолог предупредил: каждое повторное заболевание COVID-19 протекает тяжелее

«Следы» предыдущей инфекции остаются в организме, потому повторное заболевание, как правило, переносится сложнее. Хорошая новость в том, что риски заразиться у переболевших все же ниже.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что каждое повторное заражение коронавирусом будет тяжелее. Это связано с тем, что в организме накапливаются следы предыдущих инфекции.

Об этом пишет grodno24.

Медик отметил, что переболевшие люди должны быть крайне осторожны, даже если в первый раз они перенесли ковид очень легко и не считают его чем-то страшным. Второй раз болезнь будет протекать сложнее. Многочисленные исследования это подтверждают. Врач добавил, что такие данные — убедительный ответ сторонникам естественной иммунизации, которые говорили, что все должны заболеть.

По его словам, коронавирус оставляет следы в организме даже у здоровых людей среднего возраста. Если количество заражений накапливается, с каждым разом становится все хуже, потому что прежние следы сохраняются. Эффект очень заметен, сказал Крючков.

Он отметил, что большинство людей легко переносят коронавирус, но такая ситуация дает ложное представление об опасности заражения.

«Курсор» писал ранее, что в Китае начали регистрировать случаи заражения новым зоонозным вирусом LayV («Ланъя»), который передается человеку от животного.