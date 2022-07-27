Исследователи создали новое средство против коронавируса

Коронавирус продолжает мутировать и распространяться по всему миру, поэтому ученые разрабатывают новые способы, которые помогут бороться с заболеванием. Недавно британские исследователи создали жвачку, которая снижает в слюне содержание COVID-19.

Об этом сообщает издание Reuters.

Ученые создали новое средство, которое, согласно результатам эксперимента, может снизить на 95% в слюне содержание коронавируса, в частности «Омикрона» и «Дельту».

В составе жвачки находится копия белка ACE2, который был обнаружен на поверхности клеток. Его коронавирусная инфекция использует, чтобы проникнуть в клетку и начать воспалительный процесс.

В ходе эксперимента ученые заметили, что в пробирке, где находилась слюна зараженных COVID-19 пациентов, вирусные частицы прикреплялись к «рецепторам» ACE2 в жевательной резинке. Эксперты проверили в частности, как будет действовать новое средство против «Омикрона» и «Дельты» и результат показал, что активность вируса после использования жвачки снижалась на 95%.

Британские исследователи в ближайшее время хотят начать клинические испытания, в ходе которых пациенты с коронавирусом будут жевать по 4 жвачки в день в течение 4 дней.

«Курсор» писал ранее, что согласно результатам новых исследований, COVID-19 возник на рынке Хуанань в Китае.