Названо место возникновения пандемии COVID-19 — исследование

Два новых исследования показывают, что COVID-19 возник на рынке Хуанань и в результате двух отдельных зоонозных передач, а затем произошла передача вируса от животных на людей.

Несмотря на то, что большинство самых ранних известных случаев COVID-19, отмеченных больницами в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, были связаны с продукцией на рынке Хуанань, исследователи не смогли установить, какие именно действия в этом месте стали триггером пандемии.

17 исследователей в США и Европе попытались определить местонахождение эпицентра пандемии COVID-19 в конкретном районе, а не на уровне города, чтобы помочь решить вопрос о том, было ли происхождение зоонозным и от животных, проданных на рынке, или нет.

Два исследования, недавно опубликованные в престижном журнале Science по экологии и эволюционной биологии. Профессор Майкл Воробей из Аризонского университета и его коллеги, а также аспирант Калифорнийского университета в Сан-Диего Джонатан Пекар и его коллеги утверждают, что нашли надежный ответ.

В статье под названием «Оптовый рынок морепродуктов Хуанань в Ухане был ранним эпицентром пандемии COVID-19» ученые пришли к выводу, что вирус, скорее всего, присутствовал в живых млекопитающих, проданных на этом рынке в конце 2019 года. В результате исследователи предполагают, что вирус распространился на людей, работающих или делающих покупки там, в результате двух отдельных зоонозных передач, при которых вирусы-предшественники линий A и B циркулировали у диких млекопитающих до их распространения на людей.

Чтобы проверить гипотезу о том, что рынок является эпицентром пандемии, они получили данные из ряда источников. Во-первых, они использовали картографические инструменты для оценки долготы и широты местоположения более 150 самых ранних зарегистрированных случаев заражения коронавирусом с декабря 2019 года, в том числе тех, о которых не сообщалось о прямых связях с рынком.

Они обнаружили, что наибольшая плотность этих случаев сосредоточена вокруг рынка Хуанань. Сопоставив случаи за январь и февраль 2020 года с использованием данных Weibo, приложения для социальных сетей, которое создало канал для людей с Covid для обращения за медицинской помощью, исследователи выявили случаи в других частях центрального Ухани, исходящие от рынка по мере развития пандемии.

Используя данные соцсетей, ученые ппровели анализ, чтобы исключить многие другие места в Ухане, которые с такой же или большей вероятностью, чем рынок, могли бы быть местом, где появился первый респираторный патоген.

В ходе дальнейшего анализа выяснилось, что несколько вероятных промежуточных хозяев вирусов-предшественников SARS-CoV-2 среди диких животных продавались вживую на рынке Хуанань по крайней мере до ноября 2019 года. Используя и расширяя набор данных о образцах с поверхностей на рынке Хуанань, они определил пять киосков, в которых, вероятно, продавались живые или свежезабитые млекопитающие.

Эти результаты, по словам авторов, указывают на то, что маловероятно, что COVID-19 широко циркулировал среди людей до ноября 2019 года, и определяют узкое окно между тем, когда люди впервые заразились SARS-CoV-2, и когда были зарегистрированы первые случаи COVID-19.

Авторы исследования предположили, что будущая работа должна быть сосредоточена на лучшем понимании событий, предшествующих появлению COVID-19 на рынке, в том числе на том, откуда взялись дикие млекопитающие для продажи в Хуанане. Это исследование может помочь снизить риск будущих пандемий.

Исследования финансировались несколькими источниками, в том числе Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США Национального института здравоохранения.

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