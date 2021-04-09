Италия намерена возобновить туризм со 2 июня

Процесс снятия и смягчения ограничений начнется уже в мае и будет постепенным.

Власти Италии намереваются уже с первых дней июня возможность значительного ослабления коронавирусных ограничений в мае и может вновь открыть туристический бизнес в июне.

Об этом пишет The Local.

Глава минтуризма Италии Массимо Гаравалья напомнил, что 2 июня — национальный праздник, и это может быть подходящее время для возобновления туризма в стране. При этом министра подчеркнул, что необходимо предварительное планирование для возобновления работы итальянского туристического сектора.

Гаравалья при этом отметил, что многие вопросы сейчас находятся в стадии обсуждения, он не уточнил, будет ли разрешен туризм путешественниками из стран вне ЕС в этом году.

Выступая на пресс-конференции в четверг вечером, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что дата возобновления туризма в Италии этим летом еще не определена, но выразил надежду, что заявление министра туризма относительно июня станет возможным.

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