Израиль снимает большинство COVID ограничений

На данный момент 534 человека находятся в тяжелом состоянии. Когда в начале февраля волна госпитализаций достигла своего пика, в тяжелом состоянии находился 1 241 человек.

Большинство израильских ограничений на коронавирус сняты, на фоне выхода страны из волны Омикрона.

Оставшиеся правила включают ношение масок в помещениях, тестирование по прибытии в Израиль из-за рубежа и тестирование для тех, кто входит в учреждения по уходу за пожилыми людьми.

Срок действия «зеленого пропуска» был продлен.

В последние недели число инфекций в Израиле уменьшилось, как и число пациентов в тяжелом состоянии.

Согласно последним данным, опубликованным Министерством здравоохранения, 534 человека находятся в тяжелом состоянии. Когда в начале февраля волна госпитализаций достигла своего пика, в тяжелом состоянии находился 1 241 человек.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ученые назвали растение, способное помочь в борьбе с коронавирусом. Группа исследователей в ходе эксперимента обнаружила, что соединения, которые входят в состав розмарина, можно назвать «двусторонним оружием» против COVID-19.

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