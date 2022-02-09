Johnson & Johnson приостанавливает производство вакцины от COVID-19

Компания Johnson & Johnson временно приостановила производство своей вакцины от COVID-19 на заводе в голландском городе Лейден, однако представитель компании заявил, что обязательства по вакцинам продолжают выполняться.

Компания Johnson & Johnson временно приостановила производство на ключевом заводе по производству вакцины COVID-19.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Предприятие в голландском городе Лейден приостановило производство в конце прошлого года, говорится в сообщении, которое ссылается на людей, знакомых с этим решением.

Компания J&J не подтвердила и не опровергла сообщение, а представитель компании лишь сказал, что она продолжает выполнять обязательства по поставкам.

В настоящее время на складах компании J&J находятся «миллионы доз вакцины COVID-19», — сказал представитель J&J.

«Мы продолжаем выполнять наши контрактные обязательства в отношении предприятия Covax и Африканского союза», — сказал представитель компании.

FDA одобрило вакцину COVID-19 от Johnson & Johnson, которая действует при введении одной дозы вместо двух, в феврале прошлого года, но с вакциной возникли проблемы.

В декабре консультативная группа при Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) единогласно проголосовала за то, чтобы дать преимущественную рекомендацию мРНК-вакцинам, например, производства Pfizer и Moderna, по сравнению с одноразовой вакциной Johnson & Johnson из-за редких, но серьезных случаев образования тромбов.

Курсор ранее писал, что срок годности израильских вакцин Pfizer продлен на две недели. Сообщается, что срок годности около 250 тысяч прививок продлен на две недели на фоне значительного снижения спроса на прививки.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.