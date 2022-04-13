Израильские ученые разработали более надежный метод оценки безопасности вакцин

Израильские ученые говорят, что разработали новый и потенциально более надежный метод оценки безопасности вакцин — использование интеллектуальных датчиков вместо того, чтобы полагаться на сообщения пациентов о том, как они себя чувствуют.

Исследовательская группа из Тель-Авивского университета прикрепила электронные датчики к груди 160 израильтян, которым сделали вторую прививку от коронавируса.

Об этом сообщает Times of Israel.

Датчики измеряли физиологические реакции от одного дня до и до трех дней после введения вакцины. Они контролировали частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, уровень кислорода в крови, объем сердечных сокращений, температуру, сердечный выброс и артериальное давление.

Это исследование дало гораздо более подробное представление о реакции организма на вакцину, чем любое предыдущее исследование.

Один из ученых сказал, что исследование предоставило «доказательство концепции», которую искала его команда, и добавил: «Это может изменить правила игры».

Он подчеркнул, что общие результаты не бросают вызов пониманию того, что вакцины против коронавируса безопасны, отметив, что важно то, что испытания были достаточно подробными, чтобы отметить побочные эффекты.

Исследование выявило физиологические признаки заметных краткосрочных побочных эффектов. В случае прививок от COVID они в основном проходят через 48 часов и не вызывают проблем со здоровьем, кроме слабости. Но система настроена на обнаружение более длительных побочных эффектов и со временем будет испытана на других вакцинах.

«Курсор» писал ранее, что минздрав изучает необходимость третьей прививки от COVID для детей.