Минздрав изучает необходимость третьей прививки от COVID для детей

Группа реагирования на пандемию Минздрава рекомендует повторную прививку вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет. На сегодняшний день ни одна западная страна не одобрила повторную прививку от COVID для всех детей.

Члены группы реагирования на пандемию Министерства здравоохранения собрались на текущей неделе, чтобы обсудить третью дозу вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Большинство членов команды, 60%, высказались за рекомендацию ревакцинации, а 40% выступили против. Члены команды также рекомендовали разрешить любому человеку в возрасте 18 лет и старше получать четвертую прививку.

Команда представила свои рекомендации генеральному директору Минздрава Нахману Эшу, которому поручено окончательно решить этот вопрос.

Что касается вакцинации детей, то членам группы под руководством доктора Боаза Лева была представлена ​​информация о том, что ни одна западная страна еще не одобрила третью дозу ревакцинации для детей различных возрастных групп.

Специалистам также были представлены данные об эффективности вакцин в предотвращении существенной защиты от госпитализации у детей и подростков, инфицированных штаммом Омикрон, а также аргументы в пользу введения детям третьей дозы для обеспечения им оптимальной защиты от коронавирус.

Сторонники третьей дозы вакцины от COVID-19 утверждали, что пандемия доказала необходимость введения третьей дозы в соответствии с протоколом. Они также заявили, что третья доза вакцины снизит риск длительного COVID.

Противники этого шага, однако, утверждали, что третью дозу можно было бы рекомендовать на более позднем этапе, например, во время новой вспышки коронавируса.

Курсор писал, что Израиль движется к «нормализации» ситуации с COVID-19. «Можно сказать, что мы, так сказать, близки к «нормализации» ситуации с коронавирусом. Мы движемся в этом направлении, реализуя различные шаги. Детей в школах больше не нужно помещать в карантин; то же самое с людьми, возвращающимися из-за границы», — заявила доктор Шарон Алрой-Прейс, директор министерства здравоохранения.

Ранее наш сайт писал, что минздрав начал кампанию по поощрению ультраортодоксов к вакцинации.

Напомним, редакция Курсора сообщала, что Нахман Эш раскрыл важный факт о новом варианте коронавируса.