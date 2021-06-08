Канада ослабит ограничения для вакцинированных туристов

Сейчас все прибывающие в страну должны пройти двух недельную самоизоляцию, не взирая на то, были ли они вакцинированы.

Канадские власти на фоне относительной стабилизации эпидситуации в стране решили пересмотреть правила въезда в страну для иностранцев. Эксперты назвали не правильным то, что и вакцинированные и люди без прививок попадают под одни и те же меры и вынуждены терять две недели на карантин по прибытию в страну.

Сейчас власти намереваются упростить въезд для иностранцев, которые прошли полный курс иммунизации, сообщает Reuters.

Канады Джастин Трюдо отметил, что на первом этапе срок самоизоляции существенно сократят для привитых граждан, однако полностью отменять эту меру в целях безопасности не будут.

Отметим, сейчас в стране активно продвигается программа вакцинации граждан. Канадские власти заявили о намерении передать все излишки препаратов для вакцинации странам, в которых их не хватает. Глава минздрава Пати Хайду отметила, что первые поставки начнутся как только уровень вакцинирования жителей страны будет достаточным, чтобы говорить о коллективном иммунитете.

Как сообщал Курсор, до конца текущего года Европейский Союз решил пожертвовать не менее 100 млн доз вакцин против COVID-19 бедным странам.