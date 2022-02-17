Канада упрощает въезд для вакцинированных туристов: что нужно знать

Канада облегчит въезд для путешественников, позволив проводить скорый тест на антиген ПЦР-теста. Тесты на антиген дешевле, чем молекулярные, и могут дать результаты в течение нескольких минут.

С 28 февраля Канада упростит въезд для полностью вакцинированных иностранных туристов. Так путешественники будут проводить скорый тест на антиген ПЦР-теста.

Об этом пишет Reuters.

Министр здравоохранения Жан-Ив Дюкло заявил, что Канада будет следить за условиями, учитывая снижение требований тестирования на коронавирус для полностью вакцинированных канадцев, совершающих короткие поездки (менее 72 часов) за границу, как правило, в США.

Он отметил что эти изменения возможны не только потому, что мы преодолели пик Омикрона, но и потому, что канадцы по всей стране прислушались к науке и экспертам.

По данным Минздрава, около 80% канадцев полностью вакцинированы, а более 40% также приняли бустерную дозу.

Глобальные рекомендации по путешествиям для канадцев также изменяются. Ранее правительство рекомендовало отказаться от каких-либо необязательных поездок, а теперь лишь призывает граждан придерживаться мер предосторожности.

Ранее Курсор сообщал, что в Pfizer заговорили о ежегодной вакцинации от коронавируса.

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