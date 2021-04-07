Канада заявила о третьей волне коронавируса

Власти Канады предупредили граждан страны о начале третьей волны коронавируса. Об этом информирует Апостроф TV.
Медики констатируют, что койки в больницах заполняются катастрофически быстро и, если сегодня мест еще достаточно, то уже через неделю с размещением пациентов могут возникнуть сложности. В больницах кровати с кислородом на сегодня уже заполнены почти на половину.
Премьер Джастин Трюдо подчеркнул, что количество госпитализаций возрастает чуть ли не ежедневно. Кроме того, увеличивается и количество зафиксированных в стране штаммов коронавируса.
Правительство Канады рассматривает вариант размещения полевого госпиталя и дополнительных медицинских пунктов, чтобы быть готовыми к тому, что в больницах возникнет нехватка мест.
Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба.
В минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 детей от 12 до 16 лет. В частности, чиновники минздрава ожидают, что вакцинацию от COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет можно будет начать уже в мае месяце.
Нетаниягу предупредил о возможной нехватке вакцины в будущем. Премьер-министр заявил, что Израиль может потерять возможность получать вакцины в будущем.
Коронавирус в Израиле: вирусологи заявили, что британский штамм лидирует. Исследователи из Центральной вирусологической лаборатории минздрава Израиля заявили, что британская мутация является доминирующей и с февраля 2021 года ответственна более чем за 90% цепочек заражения в стране
Еще сообщалось, что вакцина от Pizer может оказаться неэффективной против штамма коронавируса из ЮАР.