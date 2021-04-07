Канада заявила о третьей волне коронавируса

Места в больницах пока есть, но они быстро заполняются, медики призывают власти принять решительные меры.

Власти Канады предупредили граждан страны о начале третьей волны коронавируса. Об этом информирует Апостроф TV.

Медики констатируют, что койки в больницах заполняются катастрофически быстро и, если сегодня мест еще достаточно, то уже через неделю с размещением пациентов могут возникнуть сложности. В больницах кровати с кислородом на сегодня уже заполнены почти на половину.

Премьер Джастин Трюдо подчеркнул, что количество госпитализаций возрастает чуть ли не ежедневно. Кроме того, увеличивается и количество зафиксированных в стране штаммов коронавируса.

Правительство Канады рассматривает вариант размещения полевого госпиталя и дополнительных медицинских пунктов, чтобы быть готовыми к тому, что в больницах возникнет нехватка мест.

Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба.

В минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 детей от 12 до 16 лет. В частности, чиновники минздрава ожидают, что вакцинацию от COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет можно будет начать уже в мае месяце.

Нетаниягу предупредил о возможной нехватке вакцины в будущем. Премьер-министр заявил, что Израиль может потерять возможность получать вакцины в будущем.

Коронавирус в Израиле: вирусологи заявили, что британский штамм лидирует. Исследователи из Центральной вирусологической лаборатории минздрава Израиля заявили, что британская мутация является доминирующей и с февраля 2021 года ответственна более чем за 90% цепочек заражения в стране

Еще сообщалось, что вакцина от Pizer может оказаться неэффективной против штамма коронавируса из ЮАР.