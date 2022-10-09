Китай массово закупал маски и халаты до начала пандемии COVID-19 – СМИ

Правительство Китая запретило экспортировать средства индивидуальной защиты (СИЗ) и начало закупать их извне ещё за несколько месяцев до официального объявления о вспышке коронавируса.

По информации журналистов, власти начали запасаться масками, перчатками, халатами и очками ещё в сентябре 2019 года. То есть, возможно, у китайской власти была информация информации о вирусе ещё до официального начала пандемии.

Об этом сообщает The Telegraph.

Согласно официальной версии, диагностирование первых случаев COVID-19 произошло в декабре 2019 года в Ухане, на территории местного рынка. Одновременно с этим есть информация, что в Китае запретили экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) и начали их закупку в ЕС, Австралии и США ещё в сентябре 2019 года.

На это обратили внимание старший советник по вопросам здравоохранения в Министерстве внутренней безопасности (DHS) Том Макгинн и старший научный сотрудник Института защиты пищевых продуктов полковник Джон Хоффман. Они заметили накопление Китаем СИЗ на несколько месяцев до начала официальной даты вспышки благодаря анализу баз данных таможенной и пограничной службы.

Они передали эти данные Управлению по борьбе с оружием массового уничтожения Министерства внутренней безопасности, но, как сказано в статье, ведомство не расследовало эту ситуацию и заявило, что «падение отражает нормальные колебания поставок». Однако, крупная американская больничная сеть HCA Healthcare подтвердила, что это «было крайне необычно».

По словам представителя сети, он и другие сотрудники, с которыми он разговаривал, «никогда не видели столько сорванных поставок, сколько было в сентябре 2019 года». Эта ситуация также привлекла внимание экс-сотрудника Госдепартамента Дэвида Ашера, который считает, что наличие дефицита обусловлено «попытками правительства Китая скупить глобальные запасы СИЗ в США, Европе и Австралии».

«Это был постоянный всплеск (закупок Китаем – прим.ред). И это было достаточно важно, что мои коллеги из DHS узнали об этом от американских компаний, производящих СИЗ, и, что наиболее важно, от американских больниц, сообщивших, что они не смогли получить нормальный запас масок, перчаток, халатов и очков», – сказал Ашер.

Журналисты утверждают, что после обнародования этой информации ряд специалистов считает, что COVID-19 «мог просочиться в результате экспериментов в лаборатории доктора Ши Чжэнли в Уханьском институте вирусологии (WIV)». Дата удаления университетом базы данных последовательностей генов вирусов летучих мышей совпадает с теми, когда Китай начал массовые закупки СИЗ.

Также «Курсор» сообщал о том, что эксперты предупреждают о новом симптоме COVID-19, на который не обращают внимания.