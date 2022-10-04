Эксперты предупреждают о новом симптоме COVID-19, на который не обращают внимания

Поскольку первоначальный вирус COVID-19 мутировал и изменился, то же самое произошло и с симптомами, связанными с инфекцией. Эксперты считают, что доминирующий штамм, который, как ожидается, вызовет всплеск заболеваемости этой зимой, ничем не отличается.

Об этом сообщает The Independent.

В то время как основными симптомами предыдущих штаммов были лихорадка, потеря обоняния и насморк, новым наиболее часто сообщаемым симптомом является боль в горле.

«Похоже, мы находимся в начале следующей волны, и на этот раз она затронула пожилых людей немного раньше, чем последняя волна. Многие люди до сих пор пользуются неправильными правительственными рекомендациями по поводу симптомов», — сказал профессор Тим Спектор, соучредитель приложения COVID ZOE.

«На данный момент COVID начинается у двух третей людей с ангины. Лихорадка и потеря обоняния сейчас действительно редкость — поэтому многие пожилые люди могут не думать, что у них COVID. Они скажут, что это простуда, а не пройти тестирование», — отметил профессор.

Профессор Спектор теперь призывает правительство обновить руководящие принципы, чтобы они соответствовали тенденциям, наблюдаемым в последние месяцы, в попытке обуздать грядущий всплеск случаев заболевания. Он заявляет, что Великобритания в настоящее время «слепа» к потенциальным проблемам, поскольку сокращение лабораторий по тестированию COVID-19, уже нанесенный ущерб Национальной службе здравоохранения и правительственным планам «Жизнь с COVID» — все это способствует ужасающим перспективам.

Ранее Курсор писал, что ученые раскрыли механизм проникновения SARS-CoV-2 в кровеносные сосуды. Коронавирус заражает клетки респираторного эпителия, а затем распространяется в другие органы через кровеносные сосуды.

Кроме этого, два антитела, выявленные в Израиле, могут бороться со всеми известными COVID-штаммами. Израильские ученые говорят, что определили антитела, которые настолько эффективны в нейтрализации COVID-19, что могут устранить необходимость в бустерных дозах вакцины.

Наша редакция писала, что новое антитело нейтрализует все известные варианты COVID-19. Это может стать огромным шагом на пути к вакцине широкого спектра действия.

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Великобритания первой в мире утвердит использование вакцины для защиты от различных COVID-штаммов.

Напомним, что иммунолог предупредил: каждое повторное заболевание COVID-19 протекает тяжелее.