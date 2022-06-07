Коронавирус в Израиле: за сутки диагностировано 3731 новых случаев

После отмены 3 июня чрезвычайного положения в стране ухудшилась ситуация по статистике COVID. Сейчас самая тяжелая ситуация с конца апреля.

За сутки в Израиле были диагностированы 3731 человек, зараженных коронавирусом. Это самый высокий показатель с конца апреля.

Минздрав предупредил о росте числа новых случаев.

После отмены карантинных ограничений вновь растет число заражений. Уровень положительных тестов приближается к 19%. Индекс заражаемости R0 составил 1.05.

Количество госпитализированных в тяжелом состоянии возросло до 103, из них 95 человек находятся в тяжелом состоянии, 31 человек подключен к аппаратам ИВЛ или ЭКМО. 10864 заболевших COVID-19 умерли.

Министерство здравоохранения сообщило, что 90% тяжелобольных старше 60 лет.

«Курсор» передавал, что министр здравоохранения заразился коронавирусом. В израильскую политику вернулся коронавирус: заболел глава Минздрава и трое политиков из партий «Религиозный сионизм», Кахоль-Лаван и ШАС.

Также мы писали, что Минздрав поделился неожиданным данными о коронавирусе в Израиле. Коэффициент инфицирования R (число людей, которых успевает заразить один человек, подхвативший коронавирус, до того, как его изолировали), – остается больше единицы. Сегодня он 1,04.

Редакция информировала, что люди с постковидным синдромом не получают необходимой помощи: врачи обрушились с критикой на минздрав. В Израиле и во всем мире, у 5-10 процентов взрослых, выздоровевших от коронавируса, может развиться постковидный синдром. Около половины населения Израиля заразилось коронавирусом за все время эпидемии.