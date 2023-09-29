Медик назвал главную особенность нового COVID - как уберечься от вируса

Об этом пишет Express.

По мнению доктора Атертона, вариант BA.2.86 появился в результате мутации из Омикрона. На данный момент в Уэльсе, где практикует врач, не было зарегистрировано случаев этой мутации, однако появились сообщения о ее обнаружении в Англии и Шотландии.

Доктор Атертон подчеркнул, что новый вариант вируса легче передается, и это вызывает тревогу. Кроме того, есть некоторые свидетельства того, что этот вариант может более эффективно передаваться в закрытых помещениях, таких как дома престарелых, тюрьмы и больницы.

При этом доктор Атертон считает, что существующие вакцины все еще способны предотвратить серьезные последствия от этого нового варианта вируса. Поэтому он призывает всех сделать прививку.

Агентство по безопасности здоровья Великобритании (UKHSA) подтвердило, что предварительные данные показывают, что вакцины по-прежнему будут эффективны против варианта BA.2.86.

Хотя полные и окончательные данные пока не подтверждены, нет никаких свидетельств того, что BA.2.86 представляет больший риск для пациентов по сравнению с циркулирующими ранее вариантами.

Ранее Курсор писал, что ученые заявили, что человечеству нужно подготовиться к новой пандемии. Появление и распространение новых патогенов неизбежно.