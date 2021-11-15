Медик предупредил об опасности повторной пневмонии после коронавируса

Эксперты предупреждают: повторная пневмония может возникнуть через две недели после выздоровления после COVID-19.

Коронавирус может вызвать большое количество различных симптомов. Иногда после того, как человек тяжело переболел COVID-19, у него может снова развиться пандемия на 10-14 день после выздоровления.

Об этом рассказал украинский врач Тарас Жиравецкий на своей странице в Facebook.

По его словам, если такое произошло, то это не говорит о повторном заражении коронавирусом. С другой стороны, сдать тест будет не лишним, так как у некоторых пациентов он может показать положительный результат.

Чтобы определить пневмонию, человек должен обратить внимание на симптомы. Среди них могут быть кашель, повышение температуры тела, повышенное потоотделение.

В таком случае человеку нужно обратиться за медицинской помощью, чтобы врач назначил правильные лекарства.

Ранее Курсор писал, что ВОЗ озвучила новые сроки окончания пандемии COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что пандемия Covid-19 «продлится на год дольше, чем нужно», потому что более бедные страны не получают необходимых им вакцин.

Появились новые данные о британском подварианте штамма Дельта. В Великобритании на новую мутацию приходится почти 10% всех случаев коронавируса.

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