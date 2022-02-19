Медики предупредили об опасности потерять слух из-за Омикрона

Проблемы со слухом – побочное последствие штамма коронавируса Омикрон, которое встречается у многих пациентов. Отоларинголог Владимир Зайцев объяснил это тем, что вирус, который поражает носоглотку, попадает и в орган слуха.

Об этом пишет Радио-1.

Врач перечислил симптоматику, которая может наблюдаться как у переболевших, так и болеющих пациентов: звон в ушах, снижение слуха, ощущение заложенности.

Зайцев обращает внимание, что игнорировать такие проявления нельзя: ситуация может усугубиться и перерасти в необратимый процесс. Если не лечиться – глухота может стать неизлечимой, добавил отоларинголог.

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